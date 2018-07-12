Италия: Джорджио Армани исполнилось 84 года

Свою одноименную марку одежды он запустил в 1975 году, а в молодости Армани мечтал стать врачом. Он даже поступил в медицинский университет Милана, но через три года ушел оттуда служить в армии. Многие поклонники творчества дизайнера связывают его любовь к четким линиям и простым силуэтам именно с армейским прошлым. Армани даже сшил униформу для итальянской полиции - теперь карабинеры действительно самые стильные представители закона из всех существующих, пишет gazeta.ru.

Дизайнер первым в индустрии начал борьбу с чрезмерной худобой, когда запретил любое участие моделей с индексом массы тела менее 16 в деятельности бренда Armani. в 2007 году, несмотря на засилье молодых и прогрессивных дизайнеров, консервативный итальянец впервые провел онлайн-трансляцию своего показа коллекции от-кутюр.

Его инновационный подход к маркетингу, уникальная работоспособность и перфекционизм во всем, чем он занимается, принесли свои плоды. По состоянию на 2017 год личный доход владельца крупнейшей модной империи в мире составил 8,1 млрд долларов.