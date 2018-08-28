Италия: Джузеппе Конте посетит Россию

Вторник, 28 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Джузеппе Конте посетит Россию

Премьер Италии посетит Россию 24 октября.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетит Россию 24 октября, он рассчитывает обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Премьер-министр посетит Россию с визитом 24 октября. Он намерен обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения, на все 360 градусов", — сказал он.

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