Италия: Джузеппе Конте посетит Россию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетит Россию 24 октября, он рассчитывает обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Премьер-министр посетит Россию с визитом 24 октября. Он намерен обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения, на все 360 градусов", — сказал он.