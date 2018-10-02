Италия: Джузеппе Росси избежал дисквалификации

Проваленный допинг-тест мог обернуться для Росси годичной дисквалификацией. Однако, по информации ANSA, антидопинговое агентство Италии ограничилось выговором форварду.

В мае 2018 года в допинг-пробе футболиста был обнаружен дорзоламид. Итальянец отрицал использование этого препарата, пишет gazeta.ru.

«Я всегда был чистым. Это тот случай, когда положительная проба связана с непроизвольным загрязнением пищевых продуктов», — заявил нападающий.