Италия: экс-тренер «Зенита» слушает на тренировках рок

Специалист составил особый плейлист лично, пишет news.ru.

По словам голкипера национальной команды Италии Джанлуиджи Доннаруммы, это нововведение, которое нравится главному тренеру.

«Я поинтересовался у тренера вратарей, зачем это нужно, и он ответил, что Манчини это нравится. Он считает, что так у игроков появляется дополнительный энтузиазм», — цитирует игрока Daily Mail.

Плейлист состоит из нескольких композиций групп Queen, AC/DC, Pink Floyd, а также Bon Jovi, Van Halen, Ofenbach, Coldplay, Maroon 5, Робби Уильямса и других.

Напомним, что сборная Италии сыграет с командой Польши в рамках Лиги наций 7 сентября.