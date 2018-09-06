Италия: экс-тренер «Зенита» слушает на тренировках рок
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини включает музыку прямо во время тренировок.
Специалист составил особый плейлист лично, пишет news.ru.
По словам голкипера национальной команды Италии Джанлуиджи Доннаруммы, это нововведение, которое нравится главному тренеру.
«Я поинтересовался у тренера вратарей, зачем это нужно, и он ответил, что Манчини это нравится. Он считает, что так у игроков появляется дополнительный энтузиазм», — цитирует игрока Daily Mail.
Плейлист состоит из нескольких композиций групп Queen, AC/DC, Pink Floyd, а также Bon Jovi, Van Halen, Ofenbach, Coldplay, Maroon 5, Робби Уильямса и других.
Напомним, что сборная Италии сыграет с командой Польши в рамках Лиги наций 7 сентября.
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