Италия: Эльдар Аллахвердиев завоевал «бронзу»

Понедельник, 09 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Эльдар Аллахвердиев завоевал «бронзу»

Дзюдоист Эльдар Аллахвердиев завоевал «бронзу» Кубка Европы в Италии.

Представитель Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Эльдар Аллахвердиев добился бронзового успеха на международном уровне, в Линьяно (Италия) 8 апреля на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в весовой категории до 90 кг он занял 3 место. Воспитанник тренера Андрея Вуколова провел 6 встреч, в 5 из которых одержал досрочные победы над Диляном Никифоровым из Бельгии, Клаудио Карбоне из Италии, Себастьяном Шнейдером из Австрии, Мирославом Блаучиком из Словакии и за «бронзу» над Софианом Мохамедом Амером из Франции. Всего за медали в данной категории боролись 46 дзюдоистов, пишет sovsport.ru.

По количеству медалей сборная команда России заняла третье место, на ее счету две золотые и шесть бронзовых наград.

По составу участников турнир получился очень представительным, 604 атлета из 36 стран мира. По окончании состязаний с 9 по 11 апреля спортсменов ждет международный тренировочный лагерь.

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