Италия: эротическая фреска найдена в Помпеях

Среда, 21 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: эротическая фреска найдена в Помпеях

Археологи в Помпеях обнаружили эротическую фреску, изображающую сюжет совокупления дочери этолийского царя Леды с принявшим вид лебедя Зевсом.

Предположительно, фреска украшала спальню одного из богатых домов в центре города.

Древнеримский город Помпеи, руины которого находятся недалеко от Неаполя, был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года, пишет euromag.ru.

Фреска была обнаружена раскопках V района Помпей на главной улице города, сообщает BBC News.

Согласно мифу о Леде и лебеде, Зевс, пораженный красотой спартанской царицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя на реке Еврот и овладел ею. В результате Леда зачала четырех детей - от Зевса и от своего супруга Тиндарея. От союза с Зевсом на свет появились Елена и Поллидевк, а от союза с Тиндареем - Клитемнестра и Кастор.

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