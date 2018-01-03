Италия: «Эвертон» может купить Андре Силву за 38 млн евро

«Россонери» примут предложение от 38 млн. евро, ни центом меньше. Именно такую сумму выплатили боссы клуба «Порту» минувшим летом. Однако за полгода португальскому бомбардиру так и не удалось проявить себя в Италии, пишет acmilanfan.ru.

Несмотря на то, что Силва неплохо выступал в матчах сборной и Лиги Европы, складывается стойкое ощущение, что его дни в «Милане» сочтены. Особенно учитывая тот факт, что «Дьяволам» не удается решить вопрос с рефинансированием долга фонду Elliot. В добавок ко всему клубу прибавились проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей. Обстоятельства могут вынудить руководителей «Милана» пересмотреть ситуацию и пойти на продажу кого-то из востребованных на рынке игроков уже зимой.

Редакция Calciomercato.com эксклюзивно сообщила, что в ближайшие дни агент 22-летнего форварда Жорже Мендеш собирается приехать в Милан на встречу с клубными директорами, чтобы обсудить будущее своего клиента.

«Эвертон» обладает необходимыми средствами для подписания Андре Силвы после сделки по продаже Ромелу Лукаку в «МЮ» за 75 млн. фунтов стерлингов, которому клуб так и не приобрел достойную замену.