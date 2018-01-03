Италия: «Эвертон» может купить Андре Силву за 38 млн евро

Среда, 03 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Эвертон» может купить Андре Силву за 38 млн евро

«Эвертон» проявляет предметный интерес к нападающему «Милана» и сборной Португалии Андре Силве.

«Россонери» примут предложение от 38 млн. евро, ни центом меньше. Именно такую сумму выплатили боссы клуба «Порту» минувшим летом. Однако за полгода португальскому бомбардиру так и не удалось проявить себя в Италии, пишет acmilanfan.ru.

Несмотря на то, что Силва неплохо выступал в матчах сборной и Лиги Европы, складывается стойкое ощущение, что его дни в «Милане» сочтены. Особенно учитывая тот факт, что «Дьяволам» не удается решить вопрос с рефинансированием долга фонду Elliot. В добавок ко всему клубу прибавились проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей. Обстоятельства могут вынудить руководителей «Милана» пересмотреть ситуацию и пойти на продажу кого-то из востребованных на рынке игроков уже зимой.

Редакция Calciomercato.com эксклюзивно сообщила, что в ближайшие дни агент 22-летнего форварда Жорже Мендеш собирается приехать в Милан на встречу с клубными директорами, чтобы обсудить будущее своего клиента.

«Эвертон» обладает необходимыми средствами для подписания Андре Силвы после сделки по продаже Ромелу Лукаку в «МЮ» за 75 млн. фунтов стерлингов, которому клуб так и не приобрел достойную замену.

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