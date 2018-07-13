Италия ежегодно теряет миллиард евро из-за контрабанды сигарет

Ежегодные потери итальянского бюджета из-за контрабанды сигарет составляют около миллиарда евро, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 13 июля, со ссылкой на данные профильного исследования.

От 5 до 6 процентов сигарет, продаваемых в стране, являются контрафактом, пишет regnum.ru.

Опрошенные эксперты отмечают, что Италия интересует участников этого черного рынка и как место реализации продукции, и как ее транзитный пункт.