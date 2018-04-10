Италия: Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

Вторник, 10 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

Итальянский футбольный тренер Фабио Капелло, с 2012 по 2015 год возглавлявший российскую сборную, объявил о завершении карьеры.

Итальянский футбольный тренер Фабио Капелло завершает карьеру. Об этом сам 71-летний специалист заявил в интервью итальянской телерадиокомпании Rai.

Фабио Капелло: «Клуб «Цзянсу Сунин» был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел, я доволен тем, что сделал, и теперь я рад стать комментатором: в этой роли мы всегда побеждаем».

Капелло начал карьеру футбольного тренера в 1987 году. Он тренировал итальянские улубы «Милан», «Рому», «Ювентус», испанский «Реал», а также сборную Англии. С июня 2017 года Капелло возглавлял китайский клуб «Цзянсу Сунин», пишет ntv.ru.

Итальянский специалист был тренером сборной России с 2012 по 2015 годы. Под его руководством команда вышла в финал чемпионата мира 2014 года в Бразилии, однако выйти из группы не смогла. После ряда неудачных выступлений сборной на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года Капелло лишился своего поста. За расторжение контракта РФС был вынужден заплатить специалисту огромную компенсацию.

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