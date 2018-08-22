Италия: фанаты «Лацио» будут наказаны за дискриминацию женщин

Среда, 22 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: фанаты «Лацио» будут наказаны за дискриминацию женщин

Фанаты римского «Лацио» будут наказаны за дискриминацию женщин.

«Для меня тут все понятно. Спортивная юридическая система должна сделать свое дело. Тут нечего расследовать, нужно только рассмотреть инцидент. Дисциплинарные последствия будут, но они зависят не только от меня, но и от спортивной судебной системы. А если газеты считают такие заявления допустимыми, то с этим обществом точно что-то не так», — цитирует генерального директора Итальянской федерации футбола Микеле Уву ANSA.

Фан-группировка римского клуба запретила женщинам стоять на десяти нижних рядах фанатского виража, и посоветовала тем, кто считает футбол альтернативой романтическому свиданию поискать другие места, пишет gazeta.ru.

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