Италия: Ferrari создаст элитный супер-электрокар

Среда, 17 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Ferrari создаст элитный супер-электрокар

Компания Ferrari намерена создать элитный супер-электромобиль.

Об этом заявил гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджо Маркьонне (Sergio Marchionne), сообщает Bloomberg.

По его мнению, все, что сейчас делает Tesla, могут сделать и другие участники отрасли. «Это будет самый быстрый внедорожник на рынке», - сказал Маркьонне. Новая Ferrari в таком кузове не будет похожа ни на один из существующих автомобилей данного сегмента, уточнил он.

Компания готова и к производству экологически чистых суперкаров на электрических аккумуляторах, сказал топ-менеджер. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это - обязательство», - заявил Маркьонне.

Ранее итальянский автопроизводитель скептически относился к полностью электрическим машинам, предлагая версии с гибридной силовой установкой.

9 января официальный представитель компании Moscow Tesla Club сообщил, что продажи электромобилей Tesla Model 3 начнутся в России в четвертом квартале 2018 года.

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