Италия: фестиваль каштанов-2018 в Авеллино

Вторник, 09 Октябрь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: фестиваль каштанов-2018 в Авеллино

В этом году 35-ый фестиваль каштанов пройдет в Авеллино с 19 по 21 октября 2018 года.

И, как всегда, он будет интересен и разнообразен. Гастрономические лавки будут открыты для публики, а также различные дегустации привлекут гурманов. В субботу, 20 октября пройдет и культурное мероприятие – конференция о взаимосвязи между развитием туризма, гастрономией и праздниками. Ну, а потом состоится дегустация, посвященная сочетанию вина и каштанов, пишет napoli1.com.

Все мероприятия пройдут на площади Микеле Капоцци, в самом центре города. 

Где : Пьяцца Микеле Капоцци, Сальца Ирпиния, Авеллино

Когда : с 19 по 21 октября 2018 года

Вход свободный  

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