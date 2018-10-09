Италия: фестиваль каштанов-2018 в Авеллино
В этом году 35-ый фестиваль каштанов пройдет в Авеллино с 19 по 21 октября 2018 года.
И, как всегда, он будет интересен и разнообразен. Гастрономические лавки будут открыты для публики, а также различные дегустации привлекут гурманов. В субботу, 20 октября пройдет и культурное мероприятие – конференция о взаимосвязи между развитием туризма, гастрономией и праздниками. Ну, а потом состоится дегустация, посвященная сочетанию вина и каштанов, пишет napoli1.com.
Все мероприятия пройдут на площади Микеле Капоцци, в самом центре города.
Где : Пьяцца Микеле Капоцци, Сальца Ирпиния, Авеллино
Когда : с 19 по 21 октября 2018 года
Вход свободный
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