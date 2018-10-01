Италия: фестиваль воздушных шаров в Пестуме
До 7 октября 2018 года в Пестуме проходит десятый по счету Международный фестиваль воздушных шаров.
Это большой праздник, где можно насладиться панорамой города с высоты птичьего полета. Под данное мероприятие уже выделили целых 30 тысяч кв. метров городского пространства. Его главными героями станут не только сами монгольфьеры, но и воздушные змеи, уличные артисты, надувные аттракционы для детей, большая зона отдыха с барами и зеленой террасой, сообщает napoli1.com.
Воздушные шары не будут двигаться в небе, так как в целях безопасности их закрепят на земле длинными канатами. Судно поднимется в высоту примерно на 20-25 метров и этого будет достаточно, чтобы полюбоваться на древние храмы Пестума.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!