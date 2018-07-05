Италия: Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет

Компании Garage Italia и Pininfarina выпустили пляжную версию автомобиля Fiat 500, конструкторы оборудовали автомобиль Spiaggina собственным душем, про машину 4 июля рассказал портал Motor1.

Вместо задних сидений Fiat 500 Spiaggina имеет что-то вроде небольшого душевого отсека с встроенным душем, в котором можно ополоснуть как пляжные принадлежности, так и части тела. В отделке салона использована водоотталкивающая кожа, пишет regnum.ru.

Издание напоминает, что еще в 1958 году Fiat выпустил пляжный вариант 500-ки, который тогда получил название Jolly или Spiaggina. Теперь, 60 лет спустя, Garage Italia и Pininfarina решили выпустить новую машину с кузовом кабриолет, который получил бело-голубую окраску и цельный передний диван.