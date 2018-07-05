Италия: Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет

Четверг, 05 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет

Garage Italia и Pininfarina выпустили пляжный Fiat 500 с встроенным душем.

Компании Garage Italia и Pininfarina выпустили пляжную версию автомобиля Fiat 500, конструкторы оборудовали автомобиль Spiaggina собственным душем, про машину 4 июля рассказал портал Motor1.

Вместо задних сидений Fiat 500 Spiaggina имеет что-то вроде небольшого душевого отсека с встроенным душем, в котором можно ополоснуть как пляжные принадлежности, так и части тела. В отделке салона использована водоотталкивающая кожа, пишет regnum.ru.

Издание напоминает, что еще в 1958 году Fiat выпустил пляжный вариант 500-ки, который тогда получил название Jolly или Spiaggina. Теперь, 60 лет спустя, Garage Italia и Pininfarina решили выпустить новую машину с кузовом кабриолет, который получил бело-голубую окраску и цельный передний диван.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: легализоваться будет легче

      Совет министров утвердил декрет.

      Подробнее

    • Португалия: как заработать балл на водительских правах

      Кампания направлена на тех, кто готовится продлить свои водительские права.

      Подробнее

    • Испания: на Канарах украли гроб из катафалка

      Испанская полиция задержала в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария двух молодых людей в возрасте 24 и 26 лет, которых подозревают в краже гроба.

      Подробнее

    • Испания: подростки зависимы от интернета

      Более четверти мадридских подростков испытывают сильную зависимость от интернета.

      Подробнее

    • Италия: Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет

      Garage Italia и Pininfarina выпустили пляжный Fiat 500 с встроенным душем.

      Подробнее

    • Италия: считавшийся утерянным бюст Кановы продан на торгах‍

      Утерянный бюст Антонио Кановы ушел с молотка более чем за 7 млн долларов.

      Подробнее

    • Американец установил рекорд по поеданию хот-догов

      Американец во время соревнования по поеданию хот-догов (the Nathan's Hot Dog Eating Contest) установил новый рекорд.

      Подробнее

    • Победителя «Евровидения-2018» уличили в плагиате

      Звукозаписывающая компания Universal Music Studios уличила победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda