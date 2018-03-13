Италия: фигуристка Медведева не выступит на ЧМ в Милане

Вторник, 13 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: фигуристка Медведева не выступит на ЧМ в Милане

Российская фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат мира в Милане по рекомендации врачей.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По итогам медицинского заключения, Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов, чтобы избежать возможного хирургического вмешательства.

Отмечается, что Медведеву на турнире заменит Станислава Константинова, пишет russian.rt.com.

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