Италия: фигуристка Медведева не выступит на ЧМ в Милане

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По итогам медицинского заключения, Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов, чтобы избежать возможного хирургического вмешательства.

Отмечается, что Медведеву на турнире заменит Станислава Константинова, пишет russian.rt.com.