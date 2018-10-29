Италия: фильм «Иван Тургенев. Русский европеец» в РЦНК

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: фильм «Иван Тургенев. Русский европеец» в РЦНК

Показ фильма «Иван Тургенев. Русский европеец» в РЦНК.

7 ноября в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Риме состоится показ фильма «Иван Тургенев. Русский европеец», подготовленного Государственным музеем А.С.Пушкина к 200-летнему юбилею русского писателя-реалиста, поэта, публициста и драматурга, и откроется одноименная выставка.

В основу ленты положены воспоминания современников Тургенева – друзей, знакомых, собратьев по перу, единомышленников и оппонентов, знавших писателя и лично общавшихся с ним. В фильме «зазвучат» голоса Л.Толстого и А.Фета, Н.Некрасова и И.Панаева, Я.Полонского, В.Белинского, П.Кропоткина, а также классиков европейской литературы: Э.Гонкура, Г.Джеймса, А.Доде.

Визуальный ряд фильма «Иван Тургенев. Русский европеец» составляют документальные кадры мемориальных мест, связанных с именем Тургенева, отрывки из фильмов, снятых по его произведениям. Картина познакомит зрителя с богатейшей коллекцией предметов, в том числе составляющих экспозицию московского Музея И.С.Тургенева.

Фильм, созданный при поддержке Фонда «Русский мир», будет показан на русском языке с итальянскими субтитрами.

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