Италия: фильм «Иван Тургенев. Русский европеец» в РЦНК

7 ноября в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Риме состоится показ фильма «Иван Тургенев. Русский европеец», подготовленного Государственным музеем А.С.Пушкина к 200-летнему юбилею русского писателя-реалиста, поэта, публициста и драматурга, и откроется одноименная выставка.

В основу ленты положены воспоминания современников Тургенева – друзей, знакомых, собратьев по перу, единомышленников и оппонентов, знавших писателя и лично общавшихся с ним. В фильме «зазвучат» голоса Л.Толстого и А.Фета, Н.Некрасова и И.Панаева, Я.Полонского, В.Белинского, П.Кропоткина, а также классиков европейской литературы: Э.Гонкура, Г.Джеймса, А.Доде.

Визуальный ряд фильма «Иван Тургенев. Русский европеец» составляют документальные кадры мемориальных мест, связанных с именем Тургенева, отрывки из фильмов, снятых по его произведениям. Картина познакомит зрителя с богатейшей коллекцией предметов, в том числе составляющих экспозицию московского Музея И.С.Тургенева.

Фильм, созданный при поддержке Фонда «Русский мир», будет показан на русском языке с итальянскими субтитрами.