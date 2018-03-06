Италия: «Фиорентина» перечислит зарплату Астори его семье

Вторник, 06 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Фиорентина» перечислит зарплату Астори его семье

«Фиорентина» выплатит семье капитана команды Давиде Астори, всю зарплату по контракту, который футболист должен был подписать с клубом.

Зарплату футболиста получат его жена и двухлетняя дочь. Сумма выплаты не уточняется, однако известно, что Астори зарабатывал в «Фиорентине» 1,3 млн евро в год, пишет regnum.ru.

Напомним, капитан «Фиорентины» Давиде Астори был найден мертвым 4 марта в гостинице в итальянском городе Удине, где его команда должна была провести матч с местным клубом «Удинезе».

Президент «Фиорентины» Андреа Делла Валле сообщил, что Астори 5 марта должен был продлить контракт с клубом.

«Сначала мы собирались продлить контракт 1 марта, но из-за погодных условий и проблем с подготовкой к матчу отложили это дело», - сказал Делла Валле.

Последние новости

    • Португалия: поддержка пожилых людей

      «LisBoa, cidade de todas as idades» («Лиссабон, город всех возрастов»).

      Подробнее

    • Португалия: Лиссабонский полу-марафон

      В марте проходит Лиссабонский полу-марафон по маршруту через мост им. 25 апреля, с которого открывается прекрасный панорамный вид на город.

      Подробнее

    • В Испании растут продажи электрических и гибридных автомобилей

      В феврале был зафиксирован один из лучших показателей за последнее время по количеству проданных электромобилей в стране.

      Подробнее

    • В Испании планируют создать фонд воды

      Мариано Рахой и Педро Санчес договорились поставить в качестве приоритетной задачи политической повестки дня вопрос создания водного фонда.

      Подробнее

    • Италия: в Риме при строительстве метро нашли виллу II века

      Итальянские архитекторы обнаружили при строительстве одной из станций римского метро виллу II века.

      Подробнее

    • Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»

      «Открой для себя Россию» - с таким символичным названием в Российском центре науки и культуры в Риме откроется выставка русского живописца Олега Путнина.

      Подробнее

    • Ученые создадут таблетку от ожирения

      Ученые Института биологических исследований Солка испытывают вещества, которые оказывают на организм человека тот же эффект, что и физические упражнения.

      Подробнее

    • Нос невесты принца признали совершенством

      Бывшую актрису Меган Маркл признали самой привлекательной женщиной в королевской семье.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!