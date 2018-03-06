Италия: «Фиорентина» перечислит зарплату Астори его семье

Зарплату футболиста получат его жена и двухлетняя дочь. Сумма выплаты не уточняется, однако известно, что Астори зарабатывал в «Фиорентине» 1,3 млн евро в год, пишет regnum.ru.

Напомним, капитан «Фиорентины» Давиде Астори был найден мертвым 4 марта в гостинице в итальянском городе Удине, где его команда должна была провести матч с местным клубом «Удинезе».

Президент «Фиорентины» Андреа Делла Валле сообщил, что Астори 5 марта должен был продлить контракт с клубом.

«Сначала мы собирались продлить контракт 1 марта, но из-за погодных условий и проблем с подготовкой к матчу отложили это дело», - сказал Делла Валле.