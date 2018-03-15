Италия: ФК «Милан» может сменить владельца

В покупке «Милана» заинтересован Саид Аль Фаласи, который является членом правящей в Дубае семьи Аль Мактум, а также главой компании International Triangle Group.

Нынешний владелец «Милана» Ли Йонхонг приобрел клуб у Сильвио Берлускони в 2017 году за 740 млн евро, пишет russian.rt.com.

Отмечается, что для осуществления данной сделки он взял кредит у хедж-фонда США Elliot Management, который до сих пор не погашен. Инвесторы «Милана» заинтересованы в том, чтобы рефинансировать этот долг другому кредитору.