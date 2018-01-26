Италия: Флегрейские Поля стали популярными

Хотя археологический парк Флегрейских Полей не входит в первую тридцатку наиболее посещаемых музеев Италии, однако нельзя отрицать его несомненную привлекательность в туристическом обороте. Об этом красноречиво свидетельствует статистика за 2017 год: на целых 4.328 человек больше побывали в этом живописном месте, а общее число визитеров равняется 177.025.

Соответственно увеличилась и выручка: на 23.760 евро при общей сумме 200.776, пишет napoli1.com.

Данные тем более важные, что позволяют парку в наступившем году рассчитывать на дополнительное ассигнование от Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии в размере 300.000 евро. Деньги пойдут на осуществление запланированных культурных программ, сохранение памятников и пейзажа, развитие туристической инфраструктуры.