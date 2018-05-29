Италия: Франческо Тотти выпустит автобиографию

Как сообщил нынешний спортивный директор родного клуба, автобиография должна выйти осенью этого года.

«Я пишу историю о своей жизни в футболе и за его пределами, - сказал Тотти, которого цитирует ТАСС. - Книга выйдет уже осенью, а пока я буду мало-помалу раскрывать вам ее детали».

Тотти провел за «Рому» 786 матчей и забил в них 307 мячей. В составе сборной Италии он сыграл 58 встреч и забил девять мячей.