Италия: Франческо Тотти выпустит автобиографию

Вторник, 29 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Франческо Тотти выпустит автобиографию

Легендарный итальянский футболист, бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти выпустит книгу о своей жизни.

Как сообщил нынешний спортивный директор родного клуба, автобиография должна выйти осенью этого года.

«Я пишу историю о своей жизни в футболе и за его пределами, - сказал Тотти, которого цитирует ТАСС. - Книга выйдет уже осенью, а пока я буду мало-помалу раскрывать вам ее детали».

Тотти провел за «Рому» 786 матчей и забил в них 307 мячей. В составе сборной Италии он сыграл 58 встреч и забил девять мячей.

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