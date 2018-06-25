Италия: Full Moon Kayak - экскурсия навстречу полной Луне

В 19 часов с берега залива на улице Позиллипо, 68 заскользят по глади волн многочисленные байдарки - участницы похода Full Moon Kayak, восхитительной ночной экскурсии навстречу восходящей Луне.

В программе похода торжественный тост в центре залива в лучах ночного светила и аперитив по возвращении на пляж, пишет napoli1.com.

Акция станет исключительной возможностью для всех участников наблюдать с моря появление грандиозного диска из-за Везувия и захватывающие виды залива и самого города во всем его великолепии.