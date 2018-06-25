Италия: Full Moon Kayak - экскурсия навстречу полной Луне
27, 28 и 29 июня состоится удивительный спектакль полной Луны, которым можно будет полюбоваться прямо в открытом море залива Rocce Verdi в Неаполе.
В 19 часов с берега залива на улице Позиллипо, 68 заскользят по глади волн многочисленные байдарки - участницы похода Full Moon Kayak, восхитительной ночной экскурсии навстречу восходящей Луне.
В программе похода торжественный тост в центре залива в лучах ночного светила и аперитив по возвращении на пляж, пишет napoli1.com.
Акция станет исключительной возможностью для всех участников наблюдать с моря появление грандиозного диска из-за Везувия и захватывающие виды залива и самого города во всем его великолепии.
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