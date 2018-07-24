Италия: футболист Бонуччи хочет покинуть «Милан»

Специалист отметил, что игрок высказал свою позицию относительно этой ситуации в личном диалоге, сообщает gazeta.ru.

«Нужно быть честным и говорить все так, как есть. Лео общался со мной, но я не клуб, ему нужно разговаривать с руководством», - сказал Гаттузо.

При этом тренер «Милана» выразил надежду на то, что Бонуччи продолжит карьеру в стане «россонери».

«Надеюсь, Бонуччи останется. У него есть и характер, и талант. Думаю, если игрок хочет уйти, тренер должен сделать все возможное, чтобы убедить его остаться», - заключил Гаттузо.