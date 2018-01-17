Италия: футболист дисквалифицирован на год за допинг
Защитник и капитан клуба - дебютанта итальянской Серии А «Беневенто» Фабио Лучиони дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Football Italia, проба игрока, взятая 10 сентября после матча с «Торино», дала положительный результат на клостебол.
Отмечается, что главный врач «Беневенто» Вальтер Джорджоне дисквалифицирован на четыре года, поскольку именно он случайно дал 30-летнему футболисту запрещенное вещество, пишет russian.rt.com.
Клуб намерен обжаловать отстранение Лучиони.
Ранее сообщалось, что протоколы допинг-контроля, не найденные в РУСАДА после запроса ФИФА, не относятся к российским футболистам.