Италия: футболист «Наполи» ограблен после победного матча

Но некоторые индивиды решили по своему отметить это событие. (Наполи – Ливерпуль 1 : 0) Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся разбойному нападению после победы над английским грандом. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino, инцидент произошел в ночь после игры в Вакартуро. Польский футболист направлялся домой на своем автомобиле примерно в 2:00 по местному времени, когда дорогу ему перегородил мотоцикл с двумя грабителями в шлемах.

Один из них подошел к машине и направил пистолет на Милика, сказав тому отдать часы Rolex Daytona, стоимость которых оценивается в 20 тыс. евро. Игрок не стал оказывать сопротивление и послушал преступников, после чего те немедленно скрылись. Полиция уже начала расследование ограбления, пишет napoli1.com.

- Я не знаю, на каком мотоцикле они были. Они оба были в закрытых шлемах, и я не видел их лиц. Тот, который был с пистолетом, ударил по окну машины и, не говоря ни слова, указал на Rolex. Я вынужден был отдать ему часы, которые не были застрахованы. Все произошло очень быстро, и я не запомнил, как они выглядели. Не думаю, что они преследовали меня. Мне кажется, что они ждали меня возле моего дома. Все знали, что в среду мы играли против «Ливерпуля», — приводит слова Милика Il Matino.