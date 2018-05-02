Италия: футболист «Ромы» признался, что в детстве занимался воровством

Среда, 02 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: футболист «Ромы» признался, что в детстве занимался воровством

Футболист итальянской «Ромы» Раджа Наингголан рассказал об условиях, в которых жил в детстве.

«Моя мать была одна, ей было тяжело, она работала на трех работах, чтобы оплачивать счета», - приводит слова Наингголана Sky Sports.

Бельгиец отметил, что вырос на улице и не концентрировался на учебе, пишет russian.rt.com.

«Я ошибался, воровал еду, когда был голоден. Я ничего не мог себе позволить. Это был нехороший этап», - добавил Наингголан.

Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» подвергся нападению в Риме перед матчем Лиги чемпионов.

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