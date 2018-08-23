Италия: футболисту сошло с рук нацистское приветствие

Четверг, 23 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: футболисту сошло с рук нацистское приветствие

Футболист итальянского клуба «65 Фута» Еудженио Люппи не будет наказан за нацистское приветствие на стадионе в Мардзаботто.

 

Об этом сообщает ANSA.

Люппи судили за оправдание фашизма. Однако в ходе заседания суд пришел к выводу, что поведение игрока «не угрожает демократии».

Сам инцидент произошел в ноябре 2017 года. Празднуя взятие ворот в матче любительских команд, футболист вскинул руку в нацистском приветствии и показал символику Республики Сало (марионеточного государства, просуществовавшего с 1943 по 1945 год — прим. «Ленты.ру»).

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