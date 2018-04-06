Италия: футбольное поле на крыше Королевского дворца

Неаполитанцы могут гордиться новой достопримечательностью и даже сравнить растительный дизайн с выдающимся сооружением в Милане - Bosco Verticale (Вертикальный Лес), придуманным и воплощенным знаменитым архитектором и урбанистом Стефано Боери. Отличием неаполитанского «горизонтального леса» лишь в том, что его создала сама природа, пишет napoli1.com.