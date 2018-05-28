Италия: футбольный «Наполи» возглавил Карло Анчелотти

Понедельник, 28 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: футбольный «Наполи» возглавил Карло Анчелотти

Неаполитанский клуб на своем сайте объявил о том, что на пост главного тренера команды назначен известный итальянский специалист Карло Анчелотти.

С ним был заключен трехлетний контракт.  58-летний специалист известен по своей работе в «Баварии», «Реале», «Милане», ПСЖ, «Челси», «Ювентусе», «Парме» и «Реджане», пишет napoli1.com.

«Я очень счастлив и горжусь, что являюсь тренером команды из такого уникального города и с такими невероятными болельщиками. Вперед, «Наполи»!» - приводит слова Анчелотти пресс-служба неаполитанцев в «Твиттере».

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье:

- Я желаю Карло Анчелотти всего самого наилучшего. Он великий тренер. Надеюсь, он сможет помочь «Наполи». Я не ожидал этого, но мы знаем, что у нашего президента всегда припрятан козырь в рукаве. Прибытие Анчелотти - настоящий переворот, он отличный тактик. Что касается Маурицио Сарри, то мы можем только поблагодарить его. Он очень многому научил всех нас. «Наполи» развивался под его влиянием и благодаря ему», - цитирует Инсинье Sky Sport Italia. С приходом нового тренера, обычно, появляются и новые футболисты.

Кого уже заприметил Карло Анчелотти для своей будущей работы? 

СМИ сообщили, что первой трансферной целью Анчелотти должен стать известный чилийский полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, которого тренер очень хорошо знает по работе в немецком гранде.

Следующим, о ком сообщил Football Italia стал полузащитник «Милана» Сусо. У испанского футболиста в контракте прописана сумма отступных в 38 миллионов евро, но «Наполи» попытается договориться о снижении цены за счет включения в сделку нападающего Хосе Кальехона. 

Следующее имя, которое прозвучало в СМИ стало настоящим шоком для неаполитанских болельщиков: один из лидеров атаки знаменитого «Реала» Карим Бензема. Football Espana сообщил о том, что Анчелотти попросил президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса сосредоточиться на приобретении французского форварда «Королевского клуба», который, к тому же стал автором первого гола в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». И  с этим футболистом Анчелотти работал вместе в мадридском суперклубе.

Еще два имени называет La Gazzetta dello Sport. Речь идет о бразильском голкипере «Ромы» Алисоне Бекере и полузащитнике «Тоттенхэма» Муссе Дембеле. Вратарская позиция в «Наполи» действительно требует серьезного усиления после ухода Пепа Рейны в «Милан». В случае ухода игроков середины поля Марека Хамшика и Жоржиньо проблемы могут появиться и в этой игровой зоне. 

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