Италия: Галерея Уффици будет открыта по вечерам

Флорентийская галерея Уффици продлевает инициативу летних вечерних открытий: начиная с июня до конца сентября во вторник и среду по вечерам посетителей музея ждут концерты, авторские чтения и театральные постановки.

В прошлом году дирекция музея посвящала инициативе один вечер в неделю. Этим летом музей удваивает количество «культурных» вечеров.

Летние вечерние мероприятия будут проходить с 5 июня по 28 сентября, каждый вторник и среду. Галерею в эти дни можно будет посетить до 22:00. Музейная билетная касса закрывается в 21.30, сообщает euromag.ru.