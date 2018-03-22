Италия: Гамшик успешно прооперирован в Неаполе
Капитан «Наполи» Марек Гамшик не отправится в расположение сборной Словакии, которая находится в Таиланде.
Словаки примут участие в турнире, где помимо сборной Таиланда также сыграют Объединенные Арабские Эмираты и сборная Габона.
Как сообщает пресс-служба «Наполи», Мареку Гамшику была сделана операция по удалению миндалин. Сегодня полузащитник вернется домой, но некоторое время проведет в лазарете, пишет sport24.ru.
Ближайший матч «Наполи» проведет 31 марта против «Сассуоло» в 30-м туре Серии А.
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