Италия: Гамшик успешно прооперирован в Неаполе

Словаки примут участие в турнире, где помимо сборной Таиланда также сыграют Объединенные Арабские Эмираты и сборная Габона.

Как сообщает пресс-служба «Наполи», Мареку Гамшику была сделана операция по удалению миндалин. Сегодня полузащитник вернется домой, но некоторое время проведет в лазарете, пишет sport24.ru.

Ближайший матч «Наполи» проведет 31 марта против «Сассуоло» в 30-м туре Серии А.