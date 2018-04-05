Италия: Гаттузо продлит контракт с «Миланом»‍

Сразу несколько источников из Италии информируют, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшие 24 часа продлит контракт с клубом до июня 2021 года.

Сообщается, что 40-летний специалист 5 апреля днем встретится с гендиректором «Милана» Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли, чтобы подписать новое соглашение с клубом, пишет soccer.ru.

Напомним, вчера «Милан» сыграл вничью с «Интером» в перенесенном матче 27-го тура Серии A.