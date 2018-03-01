Италия: где самый дорогой кофе

Четверг, 01 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: где самый дорогой кофе

В Италии выбрали города и страны с самым дорогим и дешевым эспрессо.

Средняя стоимость чашки кофе в Турине составляет 1,10 евро.

Самый недорогой кофе подают в Неаполе - 0,91 евро за чашку.

Со стоимостью 4,50 евро за чашку  эспрессо Норвегия заняла первое место в мировом рейтинге стран, где подают самый дорогой кофе.

Это на 3 евро и 60 центов дороже, чем в Лиссабоне, где выпить эспрессо в баре стоит в среднем 0,90 евро, и на 3,47 евро дороже, чем в Италии, где средняя цена чашки - 1,03 евро.

Это на 3 евро и 60 евроцентов дороже, чем в Лиссабоне, где выпить эспрессо в баре стоит, в среднем, 0,90 евро, и на 3,47 евро дороже, чем в Италии, где средняя цена чашечки ароматного напитка составляет 1,03 евро.

В Италии, по данным Торгово-промышленной палаты Милана, Международной организации кофе и компaнии De'Longhi, 97% итальянцев пьют, по крайней мере, один эспрессо в день, пишет euromag.ru.

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