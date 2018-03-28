Италия: гигантское пасхальное яйцо надежды от Gay Odin

Высотой 2 метра, шириной 1 метр, весит шоколадное чудо 320 килограмм и посвящено теме «Надежда». Яйцо разрисовано видами залива и Везувия, из жерла которого расходятся облачка с пожеланиями неаполитанцев: «чистый город», «дороги без ям», «воздух и еда высокого качества», «достойная работа для всех» и многие другие. Выходят из вулкана и облака «больших надежд» болельщиков: скудетто «Наполи», пишет napoli1.com.

Поместились на яйце и флажки разных стран, которые несут туристы - ожидаемые гости региона Кампания. Нарисованные птицы несут две буквы C&C (Культура и Культивирование), знак фермеров и предпринимателей, сохраняющих природу.