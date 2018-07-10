Италия: гладиаторские бои на арене римского Колизея

Вторник, 10 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: гладиаторские бои на арене римского Колизея

В стенах главной римской достопримечательности запускают новое мультимедийное шоу Sangue e Arena.

Итальянцы с помощью современных технологий создали мультимедийное шоу о гладиаторских играх, которые состоялись еще в 80 году до нашей эры в честь завершения строительства Колизея. Специальное освещение, голограммы и расширенные визуальные и звуковые эффекты, проецируемые на 17-метровый холст, помогают визуализировать захватывающие и зачастую кровавые игры, которые очень любил римский император Тит. Боевые действия гладиаторов, бои животных, морские сражения на затопленной сцене - все это почти две тысячи лет назад разворачивалось в Колизее и теперь снова будет показано в современном шоу-спектакле, сообщает napoli1.com.

По словам директора археологического парка Рима Альфонсина Руссо, арена Колизея снова выполнит свою первоначальную роль в качестве места для развлечений и выступлений. Шоу позволит зрителям почувствовать эмоции, которые испытывали древние римляне. Виртуальная аудитория с 170 местами расположена на дне амфитеатра, где в древности сидели сенаторы и высокопоставленные члены римского общества, говорит А. Руссо.

Шоу проходит каждый четверг, пятницу и субботу до 27 октября 2018 года. В день запланированы три выступления продолжительностью 30 минут на итальянском и английском языках. Время показов в 21:30, 22:30 и 23:30. К просмотру не допускаются дети младше 6 лет.

Стоимость билета составляет 25 евро.

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