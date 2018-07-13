Италия: главный инженер «Мерседеса» покидает свой пост

Команда «Формулы-1» «Мерседес» на своем сайте объявила о перестановках на руководящих должностях в техническом департаменте в следующем году.

Сообщается, что глава инженерного отдела Альдо Коста покинет свой пост и перейдет с 2019 года на должность технического консультанта. 57-летний специалист работает в «Мерседесе» с 2011 года, пишет РИА Новости.

Отмечается, что инженерным отделом в дальнейшем будет руководить главный конструктор Джон Оуэн, который будет подчиняться непосредственно техническому директору Джеймсу Эллисону. Оуэн работает в команде с 2007 года.