Италия: горячий чай для бездомных

Эта инициатива была разбужена экстремальными холодами (подробно в новостях портала), которые накрыли город и поставили в трудное положение людей, не имеющих крыши над головой, пишет napoli1.com.

Сам Ди Стазио вместе со своим другом побывали накануне на станции метро линии 1, где помогали устраивать людей, попавших в экстремальную ситуацию: «Мы не спали всю ночь. Вместе с другом пытались сделать максимум возможного, чтобы помочь тем, кто не так удачлив, как мы. Доставали одежду, еду. Но этого слишком мал».

На следующий день друзья решили предоставить бесплатные горячие напитки и обратились за поддержкой в другие сообщества, предлагая поддержать инициативу и помочь «хотя бы термосом».