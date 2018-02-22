Италия: государственные железные дороги набирают персонал

Эти вакансии предусмотрены 10-летней программой создания новых рабочих мест на 2017-2026 годы. В ее рамках запланирована 31 тысяча рабочих мест в системе железнодорожного обслуживания, пишет napoli1.com.

В списке востребованных специальностей работники разных секторов отрасли, среди них машинисты поездов, работники складов и техобслуживания, обслуживающий персонал, складские работники, техники-эксперты и многие другие.

Регион Кампания также включен в программу, и здесь открываются возможности для специалистов найти хорошую работу. На сегодняшний день требуются машинисты разной категории, техники широкого профиля. Требования к соискателям опубликованы на сайте компании.