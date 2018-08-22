Италия: гражданин Молдовы попал в ужасную автокатастрофу

На окраине коммуны Камери в провинции Новара на севере Италии легковой автомобиль потерял управление на узкой дороге и на огромной скорости вылетел на обочину. Там он с силой ударился о дерево, пишет napoli1.com.

За рулем машины находился 50-летний гражданин Молдовы Юрий Пасат, сообщает Bloknot-moldova.md. Прибывшие к месту происшествия спасатели извлекли тяжелораненого мужчину из покорёженного автомобиля и передали его медикам. Но через час он скончался в больнице.