Италия: гражданин Молдовы попал в ужасную автокатастрофу
Смертельное ДТП произошло сегодня, 22 августа, на севере Италии в провинции Новара с участием 50-летнего гражданина Молдовы Юрием Пасат.
На окраине коммуны Камери в провинции Новара на севере Италии легковой автомобиль потерял управление на узкой дороге и на огромной скорости вылетел на обочину. Там он с силой ударился о дерево, пишет napoli1.com.
За рулем машины находился 50-летний гражданин Молдовы Юрий Пасат, сообщает Bloknot-moldova.md. Прибывшие к месту происшествия спасатели извлекли тяжелораненого мужчину из покорёженного автомобиля и передали его медикам. Но через час он скончался в больнице.
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