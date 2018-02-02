Италия: гробницы Кристаллини, единственные в мире

Частью этого обширного исторического наследия являются эллинистические катакомбы, скрытые в самом сердце района Sanità. Здесь находятся гробницы, в которых уже тысячелетия покоятся останки жителей древнегреческой колонии времен Великой Греции, пишет napoli1.com.

Среди гробниц четыре названы «Кристаллини»: по имени проходящей сверху улицы. Гробницы упоминаются в документах 1675 года, но официально обнаружены в 1888 году рабочими, которые контролировали подземные переходы и каналы.

Все четыре гробницы похожи конструкцией: в них два этажа, первый для обряда, на втором, нижнем, покоились останки. При этом каждая из гробниц уникальна в своих особенностях.