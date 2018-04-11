Италия: Gucci испытал галлюцинации
Люксовый бренд Gucci в коллаборации с испанским художником Игнаси Монреалем создали капсульную линию одежды под названием «ГуччиГаллюцинация».
В рамках новой коллекции весна-лето 2018 будут представлены девять свитшотов и столько же футболок с оригинальными диджитал-иллюстрациями Монреаля.
Тираж серии ограничен: выпустят всего 200 футболок и 100 свитшотов. Каждая вещь выйдет в продажу под уникальным номером и в упаковке с репродукцией работы художника.
Футболки и свитшоты станут доступны на официальном сайте Gucci 11 апреля.
Кроме коллекции одежды, Игнаси Монреаль вместе с Gucci создали инсталляцию в восточном Лондоне.
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