Италия: Gucci испытал галлюцинации

В рамках новой коллекции весна-лето 2018 будут представлены девять свитшотов и столько же футболок с оригинальными диджитал-иллюстрациями Монреаля.

Тираж серии ограничен: выпустят всего 200 футболок и 100 свитшотов. Каждая вещь выйдет в продажу под уникальным номером и в упаковке с репродукцией работы художника.

Футболки и свитшоты станут доступны на официальном сайте Gucci 11 апреля.

Кроме коллекции одежды, Игнаси Монреаль вместе с Gucci создали инсталляцию в восточном Лондоне.