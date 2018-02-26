Италия: Gucci обидел индусов

На белокожих моделей надели религиозный символ индусов - дастар (тюрбан). Это решение креативного директора Gucci Алессандро Микеле вызвало недовольство среди людей, исповедующих индуизм и буддизм.

32-летний актер Аван Йогиа из Индии негативно высказался в адрес Gucci в Twitter: «Можно было хотя бы найти цветных моделей?» Он также призвал других пользователей социальных сетей публично осудить бренд, даже если это не имеет отношения к их культуре.

Некоторые все же одобрили стилистическое решение и считают, что новая коллекция Gucci изменит предвзятое отношение к головному убору сикхов и привлечет внимание известных дизайнеров к моделям-индусам.