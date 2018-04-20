Италия: гвозди в теле ребенка: выстрелы на улице
10-летний ребенок играл с мячом на площади Сан-Никола в Анакапри, когда внезапно в тело вонзился острый предмет, прилетевший откуда-то со стороны.
Им оказался массивный железный гвоздь, который вонзился в мышцу и ранил мальчика. Предполагается, что это был выстрел из пистолета или рогатки.
Раненого срочно отвезли в больницу, к счастью, все обошлось без серьезных последствий. Однако родители испытали шок, и мама опубликовала пост в Фейсбуке, где написала, что спокойная жизнь на райском острове вдруг превратилась в кошмар, который будет преследовать всех родителей, пишет napoli1.com.
Женщина написала, что такое может случиться с любым ребенком и закончиться фатально: «остров, который представлял курицу, несущую золотые яйца, больше не существует, если раньше мы спали спокойно, то теперь это невозможно». На сообщение откликнулись многие родители и не только. Также мама раненого сына опубликовала фото грозного предмета, который вонзился в тело ее ребенка.
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