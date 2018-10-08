Италия: хозяин ресторана вернул туристке 13 000 евро

Как рассказал владелец заведения, Энрико Скеттино, женщина пришла в его ресторан пообедать перед полетом. Расплатившись, туристка ушла. О забытом кошельке она вспомнила только в полете, передает euromag.ru.

Путешественница через Facebook попросила Энрико Скеттино найти сумку с, как она сказала, 500 евро внутри. Он отправился в ресторан и нашел забытую вещь у ножки стула. "Я передал ее полиции, не открывая", — сказал ресторатор.

В полиции выяснилось, что в оставленной сумке было почти 13 тысяч евро. Туристка скоро вернется в Неаполь, чтобы забрать свои вещи.