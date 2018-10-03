Италия: Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Среда, 03 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в итальянский «Милан» этой зимой.

Как информирует Corriere della Sera, «Милан» хочет вернуть форварда «Лос-Анджелес Гэлакси», который выступал в итальянском клубе с 2010 по 2012 годы.

Отмечается, что Ибрагимович заключил контакт с американским клубом до лета 2019 года. 3 октября форварду исполнилось 37 лет, пишет gazeta.ru.

По информации источника, Ибрагимович уже ведет переговоры с «россонери». речь идет о шестимесячном контракте, с января по июнь. Катализатором перехода могут послужить улучшившиеся отношения между клубом и агентом Ибрагимовича Миной Райолой после изменений в руководстве «Милана».

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