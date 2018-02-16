Италия: Инфантино хочет предложить Буффону работу в ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует пообщаться с вратарем «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном и предложить ему работу в Международной федерации футбола. Буффон после окончания текущего сезона может завершить карьеру, пишет championat.com.

«Мне обидно, что Италия и Буффон не смогли пробиться на чемпионат мира. Мы говорим о сборной с великими традициями, однако команды, попавшие на чемпионат мира в России, заслужили этого, хотя я не буду скрывать, что хотел бы вручить кубок Буффону. По поводу его работы в ФИФА - я хочу лично поговорить с ним об этом», - цитирует Инфантино Gazzetta dello Sport.