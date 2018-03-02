Италия: испанец поступил в университет в 80 лет

Пятница, 02 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: испанец поступил в университет в 80 лет

В университет Вероны по программе Erasmus+ начал учиться 80-летний студент из Испании Мигель Кастийо.

В университете Валенсии он изучает историю, а подать заявку на участие в Erasmus+ ему посоветовал один из его преподавателей, пишет euromag.ru.

Мигель Кастийо - нотариус на пенсии; получить еще одно образование он решил после сердечного приступа и операции шунтирования: «Я тогда сказал себе - хочу заняться чем-нибудь, а не дремать на диване. История меня всегда интересовала, особенно современная».

Перед тем, как стать нотариусом, Мигель преподавал в университете; тогда он провел 2 месяца в Риме и Болонье, так что его нынешний переезд в Италию - уже не первый, сообщает Евро-Пульс.

У Мигеля три дочери и 6 внуков, он родился в 1937 году в Валенсии в фермерской семье. Свое первое, юридическое, образование он смог получить только со второй попытки - после того, как завалил экзамены и некоторое время поработал с отцом на ферме.

Программы студенческих и академических обменов Erasmus работают уже 30 лет. С 2014 года они преобразовались в платформу Erasmus+, которая помимо традиционной академической мобильности включает в себя волонтерство в зарубежных странах, обмены молодых лидеров в области спорта и молодежной политики.

В программах Erasmus приняли участие больше 9 млн человек со всего света (в том числе 3 миллиона европейских студентов успели пройти часть своей образовательной программы в вузах других стран Европы).

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