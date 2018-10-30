Италия: из-за шторма три четверти Венеции ушло под воду
На Венецию обрушились штормовые ветры, которые привели к резкому повышению уровня воды в городе.
Согласно имеющейся информации, уровень воды в городе 29 октября составил 156 см над уровнем моря, пишет gazeta.ru.
Уточняется, что из-за происходящего правоохранительные органы закрыли центральную площадь Св. Марка для посетителей. Из-за погодных условий 75% территории города оказались под водой.
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