Италия: как построить дом за два дня

Пятница, 20 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: как построить дом за два дня

Теперь жилые дома печатают на 3D-принтерах.

Для создания этого дома в Милане потребовалось около двух суток.

Благодаря возможностям трехмерной печати на площади Чезаре Беккария в Милане построен дом площадью 1076 квадратных футов, а процесс печати занял 48 часов.

Когда срок эксплуатации здания подойдет к концу, его обломки могут быть переработаны и использованы в качестве сырья для новых 3D-печатных конструкций, пишет ru.sputnik.az.

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