Италия: как построить дом за два дня

Для создания этого дома в Милане потребовалось около двух суток.

Благодаря возможностям трехмерной печати на площади Чезаре Беккария в Милане построен дом площадью 1076 квадратных футов, а процесс печати занял 48 часов.

Когда срок эксплуатации здания подойдет к концу, его обломки могут быть переработаны и использованы в качестве сырья для новых 3D-печатных конструкций, пишет ru.sputnik.az.