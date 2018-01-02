Италия: как в Риме в первый день нового года ныряли с моста

По традиции, первый день нового года в итальянской столице встречают нырянием в Тибр. Смельчаков всего четверо. Они по очереди бросаются в холодную и не очень чистую воду с 30-метровой высоты. Внизу уже ждут спасатели. Но все обходится без чрезвычайных ситуаций. Между тем, энтузиасты стараются нырнуть красиво, чем заслуживают одобрительные возгласы публики. Последним готовится к прыжку ветеран-ныряльщик Маурицио Палмулли. В Риме он известен как «Мистер Окей». Мужчине 65 лет, и сегодняшний новогодний прыжок в реку для него - уже 29-й по счету, пишет ntdtv.ru.

Традиция нырять в Тибр в первый новогодний день зародилась в Риме более 70 лет назад. Так отважные ныряльщики желают жителям столицы и всей страны счастья и мира в новом году. Именно в Тибр энтузиасты ныряют тоже не случайно. Эта река всегда играла важную роль в жизни римлян.