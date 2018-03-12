Италия: Кампания Экспресс 2018

Понедельник, 12 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Кампания Экспресс 2018

Туристический поезд «Кампания Экспресс» снова вышел на линию, которая соединяет Неаполь с соррентийским полуостровом.

До 14 октября комфортабельный экспресс, оборудованный кондиционерами и гарантированными сидячими местами, будет доставлять туристов и жителей региона в центр Сорренто, с остановками в Геркулануме, Торре, Помпеях, Кастелламаре-ди-Стабия, Вико-Экуэнсе, пишет napoli1.com.  

Поезд совершает по 8 рейсов ежедневно. Время следования до конечного пункта менее часа. Билеты можно приобрести онлайн.

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