Италия: Кампания Экспресс 2018

До 14 октября комфортабельный экспресс, оборудованный кондиционерами и гарантированными сидячими местами, будет доставлять туристов и жителей региона в центр Сорренто, с остановками в Геркулануме, Торре, Помпеях, Кастелламаре-ди-Стабия, Вико-Экуэнсе, пишет napoli1.com.

Поезд совершает по 8 рейсов ежедневно. Время следования до конечного пункта менее часа. Билеты можно приобрести онлайн.